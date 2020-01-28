Коронавирус не обнаружили у стюардессы, прилетевшей из Китая в Петербург

Коронавирус не обнаружили у стюардессы, прилетевшей из Китая в Петербург
Коронавирус. Фото: cdc.gov

Стюардесса авиакомпании Nordwind, прилетевшая в Санкт-Петербург из Китая 27 января, попала в больницу с подозрением на вирус. Коронавирус у нее не был найден, она заболела простудой.

С подозрением на данный вирус также попали в больницы студент из Китая и петербуржец, который вернулся из Шанхая. У них диагнозы тоже не подтвердились.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в московском храме прошел молебен о спасении от эпидемии коронавируса. Из-за эпидемии коронавируса в Ленобласти усилен санитарный контроль на границе. Случаев заражения на данный момент не выявлено. Во всех пунктах пропуска усилили санитарно-карантинный контроль. С начала 2020 года проверку с обязательной термометрией прошли 40 тыс. человек. Из них 34 были гражданами Китая.
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