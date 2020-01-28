Коронавирус не обнаружили у стюардессы, прилетевшей из Китая в Петербург

Стюардесса авиакомпании Nordwind, прилетевшая в Санкт-Петербург из Китая 27 января, попала в больницу с подозрением на вирус. Коронавирус у нее не был найден, она заболела простудой.

С подозрением на данный вирус также попали в больницы студент из Китая и петербуржец, который вернулся из Шанхая. У них диагнозы тоже не подтвердились.