Жителям Приморского района вернули свет после технарушения

Жителям Приморского района вернули электричество после технарушения. Об этом сообщили в «Ленэнерго»

«Россети Ленэнерго» восстановили электроснабжение в Приморском районе, нарушенное в результате технологического нарушения на подстанции смежной сетевой организации. Все потребители получают электроэнергию», — говорится в сообщении.

Утром 29 января в Приморском районе было зафиксировано аварийное отключение электроэнергии. Без света осталось более ста зданий. Авария произошла на подстанции 15 филиала ПАО «ФКС ЕЭС» магистральные электрические сети «Северо-Запада на Белоостровской улице. В итоге без света остались 109 зданий в районе Черной речи и Старой Деревни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге жилой комплекс «Ozerki Style Tower» и ТРК «Авеню» остались без света, отопления и воды. Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», ЖК и торговый комплекс с двух часов дня без электричества.