ЖК и ТРК на Выборгском шоссе остались без света и воды

Во дворе стоят несколько автомобилей полиции. Фото: vk.com/spb_today

Во дворе стоят несколько автомобилей полиции. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге жилой комплекс «Ozerki Style Tower» и ТРК «Авеню» остались без света, отопления и воды.

Все произошло в четверг, 23 января, на Выборгском шоссе. Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», ЖК и торговый комплекс с двух часов дня без электричества.

«На верхних этажах нет и воды (насос не работает). Отопления тоже нет. В соседней школе организован пункт обогрева, людям дают горячий чай и возможность зарядить телефоны», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных фотографих видно, что во дворе стоят несколько автомобилей полиции.

«На входных дверях объявление о какой-то аварии на электростанции», — добавил подписчик.

Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об автопожаре на Большевиков. По неизвестным причинам вспыхнул «Мерседес».