ЖК и ТРК на Выборгском шоссе остались без света и воды

В Петербурге жилой комплекс «Ozerki Style Tower» и ТРК «Авеню» остались без света, отопления и воды.
Все произошло в четверг, 23 января, на Выборгском шоссе. Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», ЖК и торговый комплекс с двух часов дня без электричества.
«На верхних этажах нет и воды (насос не работает). Отопления тоже нет. В соседней школе организован пункт обогрева, людям дают горячий чай и возможность зарядить телефоны», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».
На опубликованных фотографих видно, что во дворе стоят несколько автомобилей полиции.
«На входных дверях объявление о какой-то аварии на электростанции», — добавил подписчик.
Другие подробности произошедшего не приводятся.
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