Ночью на Большевиков вспыхнул припаркованный Mercedes

Ночью на Большевиков вспыхнул припаркованный Mercedes
Причины возгорания иномарки неизвестны. Фото: pixabay

В Невском районе Северной столицы вспыхнул легковой автомобиль. Причины случившегося пока неизвестны.

ЧП произошло на проспекте Большевиков в ночь на пятницу, 24 января. Как сообщает Главное управление МЧС РФ по городу, сигнал о возгорании поступил дежурному в 01:05. Прибывшие спасатели смогли оперативно ликвидировать огонь, к 01:28 машина была потушена.

В автомобиле марки Mercedes выгорел моторный отсек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с участием каршеринга. Машина на высокой скорости улетела в дерево.

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