В Гатчине каршеринг на высокой скорости улетел в дерево

В Гатчине каршеринг на высокой скорости улетел в дерево
Машина влетела в дерево. Фото: pixabay

В Гатчине произошло серьезное ДТП с участием автомобиля каршеринговой службы. Водитель выехал на газон и врезался в дерево.

Все произошло в ночь на пятницу, 24 января, на углу Рощинской улицы и Изотова. Машина службы «Яндекс. Драйва» по неизвестным причинам выехала на газон с проезжей части.

«Пострадало только дерево», — написал пользователь социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «АВТО Гатчина».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о подробностях пожара, который произошел в квартире на Будапештской улице. В результате произошедшего пострадала пожилая жительница.

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В Гатчине каршеринг на высокой скорости улетел в дерево
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