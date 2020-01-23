В Гатчине каршеринг на высокой скорости улетел в дерево

В Гатчине произошло серьезное ДТП с участием автомобиля каршеринговой службы. Водитель выехал на газон и врезался в дерево.

Все произошло в ночь на пятницу, 24 января, на углу Рощинской улицы и Изотова. Машина службы «Яндекс. Драйва» по неизвестным причинам выехала на газон с проезжей части.

«Пострадало только дерево», — написал пользователь социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «АВТО Гатчина».

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