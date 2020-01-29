В Петербурге должник по алиментам пойдет под суд за сокрытие арестованной коллекции монет

Петербургские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении горожанина, сокрывшего арестованное имущество, сообщили в пресс-службе УФССП России по Петербургу.

Суд обязал 63-летнего петербуржца выплачивать алименты на содержание своего нетрудоспособного совершеннолетнего сына — ежемесячно в размере двух МРОТ. Из-за неуплаты алиментов у должника арестовали коллекцию из 1730 монет, которую предварительно оценили в более чем 170 тысяч рублей. Коллекция была оставлена должнику на хранение, при этом он не имел права пользования.

Впоследствии должник не смог предоставить арестованное имущество судебному приставу-исполнителю, в связи с чем его привлекли к административной ответственности и обязали выплатить штраф в размере одной тысячи рублей. Однако и после этого мужчина отказывался предоставлять арестованную коллекцию в пользу сына.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец отдал авто премиум-класса из-за миллионного алиментного долга.