В Петербурге прокуратура добилась отмены необоснованных штрафов на предпринимателей

В Петербурге прокуратура добилась отмены необоснованных штрафов на предпринимателей
Предприниматели были привлечены административной ответственности. Фото: Pixabay

В Петербурге прокуратура Красносельского района в порядке надзора провела проверку административной практики Территориального отдела Роспотребнадзора.

Прибывшие сотрудники выявили семь фактов необоснованного привлечения предпринимателей к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафов.

В прокуратуре города напомнили, что в соответствии с законом для субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые совершивших административное правонарушение, наказание происходит в виде предупреждения.

В результате протесты на постановления о привлечении предпринимателей к административной ответственности были удовлетворены . Штрафы были заменены на предупреждения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Александр Беглов вошел в топ-5 губернаторов по упоминаемости в соцмедиа в минувшем году.

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