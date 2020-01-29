В Петербурге прокуратура добилась отмены необоснованных штрафов на предпринимателей

В Петербурге прокуратура Красносельского района в порядке надзора провела проверку административной практики Территориального отдела Роспотребнадзора.
Прибывшие сотрудники выявили семь фактов необоснованного привлечения предпринимателей к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафов.
В прокуратуре города напомнили, что в соответствии с законом для субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые совершивших административное правонарушение, наказание происходит в виде предупреждения.
В результате протесты на постановления о привлечении предпринимателей к административной ответственности были удовлетворены . Штрафы были заменены на предупреждения.
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