В России появится система анализа защищенности населения от инфекций

В России появится система анализа защищенности населения от инфекций
Система будет контролировать развитие инфекций. Фото: unsplash

В Минздраве начали разрабатывать всероссийскую аналитическую систему, с помощью которой можно будет собирать информацию о защищенности россиян от инфекций.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на НИЦЭМ им. Гамалеи, находящаяся на стадии разработки аналитическая система позволит хранить, собирать и обрабатывать информацию о защищенности граждан от инфекций. Кроме того, благодаря этой системе появится возможность создавать статистику и прогнозы на основе полученных данных.

Издание отмечает, что целью этого проекта является предотвращение биологических угроз и эпидемий, повышение уровня безопасности в стране, а также контроль за распространением инфекций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперт Минздрава оценил риск появления коронавируса в России.

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