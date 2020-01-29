В Петербурге коронавирус подозревали у 30 прибывших из Китая

В Петербурге не выявили коронавирус. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Петербурге не выявили коронавирус. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Более 30 человек, прибывших из Китая в Петербург, госпитализировали в Боткинскую больницу с подозрением на коронавирус. Ни у кого из них диагноз не подтвердился.

Были проверены люди с признаками ОРВИ, рассказала начальник отдела эпиднадзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

«У них выявлены другие респираторные вирусы», — приводит её слова «Интерфакс Северо-Запад».

Чхинджерия добавила, что в Петербург тремя бортами досрочно возвращаются россияне, отдыхавшие на острове Хайнань. Все прибывших обследуют на коронавирус.

Для индикации коронавируса используют специальные реагенты. Тестирование занимает от двух до четырех часов. Обследованию подвергаются люди, вернувшиеся из КНР, и те, кто с ними контактировал.

Чхинджерия подчеркнула, что летальность коронавируса составляет 2,2%. Среди заболевших преимущественно люди старшего возраста и страдающие хроническими заболеваниями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у стюардессы, госпитализированной в Петербурге с подозрением на коронавирус, диагностировали простуду.