У стюардессы, госпитализированной в Петербурге с подозрением на коронавирус, выявили простуду

У стюардессы, госпитализированной в Петербурге с подозрением на коронавирус, выявили простуду
Врачи не подтвердили наличие вируса. Фото: Pixabay

В Северной столице жительницу госпитализировали после рейса в китайский Ханчжоу. По прилету в Петербург сотрудница авиакомпании почувствовала недомогание и симптомы, похожие на простуду.

Девушка была направлена в больницу сразу после того, как пожаловалась на ухудшение здоровья. Однако подозрение на наличие вызванной коронавирусом инфекции у стюардессы авикомпании Nordwind не подтвердилось.

Как сообщает Piter.TV, у сотрудницы зафиксирована обычная простуда

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что главой штаба по контролю за коронавирусом в РФ была назначена Татьяна Голикова.

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