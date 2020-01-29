Петербуржцы заметили новый Kia Rio X-Line

На дорогах Петербурга автомобилисты заметили обновленный Kia Rio X-Line, которая сейчас проходит тесты.

Первые снимки рестайлинговой модели опубликовал пользователь Lexx2604 на сайте Drive2. Судя по фотографиям, обновления коснулись передней и задней частей кузова, поскольку именно они закрыты камуфляжной пленкой. Очевидец отметил, что камуфляжем также было закрыто торпедо в салоне, а значит, обновления произойдут и в интерьере кросс-хэтчбека.

Отметим, что производство Kia Rio X-Line началось два года назад, а через два месяца после старта выпуск модели приостановили для обновления. Тогда клиенты остались недовольны маленьким дорожным просветом в 170 мм. Авто поступило на авторынок после доработки — клиренс увеличили на 20-25 мм.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что продажи машин упали на авторынке Петербурга.