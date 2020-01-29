Сервис Protonmail оспаривает блокировку в России из-за сообщений о минированиях

Представитель почтового сервиса надеются, что вопрос собираются решать как можно быстрее.
Об этом стало известно сегодня, 29 января. Обо всем сообщает ТАСС. Швейцарский почтовый сервис Protonmail.com удивлен решение российский властей о блокировке. Представители компании надеются, что удастся разобраться с проблемой в ближайшее время. Они подчеркивают, что уведомлений о вероятной блокировке не получали и считают блокировку сайтов не самыми эффективными методами в борьбе с сообщениями о минированиях зданий в России. В сервисе уверены, что преступнике для своих коварных целей смогут использовать другие сайты.
Напоминаем, что РКН уверяет, будто компанию просили предоставить сведения о лже-минерах.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге анонимы-«минеры» эвакуировали 14 тысяч человек. Неделя в Петербурге началась с новых писем с угрозами взрыва. В список «минеров» в этот раз попали 883 объекта.