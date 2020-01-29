Сервис Protonmail оспаривает блокировку в России из-за сообщений о минированиях

Сервис Protonmail оспаривает блокировку в России из-за сообщений о минированиях
При помощи сервиса рассылали угрозы. Фото: https://pixabay.com

Представитель почтового сервиса надеются, что вопрос собираются решать как можно быстрее.

Об этом стало известно сегодня, 29 января. Обо всем сообщает ТАСС. Швейцарский почтовый сервис Protonmail.com удивлен решение российский властей о блокировке. Представители компании надеются, что удастся разобраться с проблемой в ближайшее время. Они подчеркивают, что уведомлений о вероятной блокировке не получали и считают блокировку сайтов не самыми эффективными методами в борьбе с сообщениями о минированиях зданий в России. В сервисе уверены, что преступнике для своих коварных целей смогут использовать другие сайты.

Напоминаем, что РКН уверяет, будто компанию просили предоставить сведения о лже-минерах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге анонимы-«минеры» эвакуировали 14 тысяч человек. Неделя в Петербурге началась с новых писем с угрозами взрыва. В список «минеров» в этот раз попали 883 объекта.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
минирование почтовый сервис ркн
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стала известна приблизительная дата спада коронавируса в Китае
Врачи спасли жизнь малышу, отравившемуся наркотиками в Петербурге
Петербуржцы сфотографировали зацветшую мать-и-мачеху
Сервис Protonmail оспаривает блокировку в России из-за сообщений о минированиях
Наталья Антюх ушла с поста главы комитета по спорту
Здание клуба «Грибоедов» выставили на продажу за 85 млн рублей
Роберт Мак покидает «Зенит» ради турецкой команды
Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар