Главу Республики Алтай доставили в московскую больницу с панкреатитом

Бригада скорой помощи госпитализировала главу Алтайского края Олега Хорохордина в московское медучреждение — у него обострился панкреатит.

Как сообщает РБК со ссылкой на слова Олега Хорохордина, проблемы со здоровьем у него начались из-за стресса и нарушения режима питания. Во время командировки губернатора в российскую страницу у него начались проблемы с желудком.

Глава Алтая уточнил, что он просто лег в больницу на пару дней с целью «прокапаться». Он также опроверг информацию СМИ о том, что его госпитализация была вызвана проблемами с алкоголем.

Сейчас обязанности главы республики временно исполняет и.о. первого вице-премьера Виталий Малахов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Маргарита Симоньян госпитализирована со спонтанным пневмотораксом.