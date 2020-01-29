Кингисеппский бизнесмен выплатит штраф за продажу поддельных спортивных вещей

В магазине продавали ненастоящие вещи «adidas» и «nike».

Об этом стало известно сегодня, 29 января. Обо всем сообщили в правоохранительных органах. В Кингисеппе обнаружили магазин, в котором продавали реплики популярных спортивных брендов — «adidas» и «nike». Предприниматель предлагал приобрести спортивные костюмы, шапки, шорты.

У него не нашлось документов, подтверждающих подлинность вещей. В результате в отношении владельца магазина возбудили дело об административном правонарушении из-за реализации товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге прокуратура добилась отмены необоснованных штрафов на предпринимателей.