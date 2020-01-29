Под Гатчиной нашли осиротевшего медвежонка

В лесу Гатчинского района Ленобласти был найден недавно родившийся медвежонок, оставленный матерью-медведицей.

О найденном под Гатчиной медвежонке сообщает пресс-служба областного комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

Маленький медведь был обнаружен сотрудниками комитета во вторник, 28 января. Поскольку медведицы рядом с ним не было, животное решили взять с собой. Косолапого детеныша передали сотрудникам

Автономной некоммерческой организации по сохранению животного мира «Центр спасения медвежат-сирот». Организация находится в Тверской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Тихвином водители заметили проснувшегося медведя.