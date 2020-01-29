В Кудрово на машину упал 12-летний мальчик

Ребенок получил серьезные травмы после падения с большой высоты.

Об этом стало известно сегодня, 29 января. Обо всем сообщает 47news в правоохранительных органах. Все случилось в Кудрово на Каштановой аллее. Ребенок упал на припаркованную машину – по предварительным данным, он упал с 19 этажа. В результате он получил серьезные травмы и был госпитализирован. Что стало причиной инцидента – выяснить пока не удалось. Врачи борются за жизнь школьника.

Известно, что мальчик воспитывается в благополучной семье и учится на одни пятерки. В эту среду он принес из школы двойку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели достали из-подо льда озера в Кавголово тело утонувшего лыжника. Спасатели нырнули в озеро в гидрокостюмах, нашли тело погибшего и передали его полиции.