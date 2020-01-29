Петербуржцы требуют убрать велополосу на Большой Зеленина

Петербуржцы требуют убрать велополосу на Большой Зеленина
Пока что петицию подписали менее сотни человек. Фото: скриншот петиции

Они считают, что лучше бы там была парковка для автомобилей.

Об этом стало известно сегодня, 29 января. Петиция появилась на портале Change.org, ее создали недовольные петербуржцы. Активисты просят у властей убрать опасную велополосу на Большой Зеленина и Введенской. Они уточняют, что теперь для парковки недоступна четная сторона дороги. Из-за этого автомобилисты оставляют машины во дворах, что мешает местным жителям. Также горожане уверяют, что почти никто не пользуется велополосой – особенно зимой.

«За сутки может не проехать ни один велосипедист»,

— уверяет автор петиции.

Она была опубликована неделю назад и собрала 77 подписей.

«Велодорожки в Петербурге — это глупость и просто дань моде, не более того»,

— пишет один из комментаторов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге запустили петицию против повышения тарифов на капремонт. Интернет-петицию, составленную на имя губернатора Северной столицы Александра Беглова, уже подписали более восьми тысяч недовольных жителей Петербурга.

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