Петербуржцы требуют убрать велополосу на Большой Зеленина

Они считают, что лучше бы там была парковка для автомобилей.
Об этом стало известно сегодня, 29 января. Петиция появилась на портале Change.org, ее создали недовольные петербуржцы. Активисты просят у властей убрать опасную велополосу на Большой Зеленина и Введенской. Они уточняют, что теперь для парковки недоступна четная сторона дороги. Из-за этого автомобилисты оставляют машины во дворах, что мешает местным жителям. Также горожане уверяют, что почти никто не пользуется велополосой – особенно зимой.
«За сутки может не проехать ни один велосипедист»,
— уверяет автор петиции.
Она была опубликована неделю назад и собрала 77 подписей.
«Велодорожки в Петербурге — это глупость и просто дань моде, не более того»,
— пишет один из комментаторов.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге запустили петицию против повышения тарифов на капремонт. Интернет-петицию, составленную на имя губернатора Северной столицы Александра Беглова, уже подписали более восьми тысяч недовольных жителей Петербурга.