На Нарвском пешеход угодил под машину: упал, поднялся и ушел

Мужчина, судя по всему, куда-то очень спешил.

Об этом стало известно вечером в среду, 29 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на Нарвском проспекте — пешеход по непонятной причине угодил под колеса автомобиля, упал, но затем подскочил и пошел дальше. Непонятно, получил ли мужчина травмы и каково его самочувствие сейчас. Очевидцы убеждены, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после аварии на Маршала Жукова «скорая» увезла троих пострадавших. В результате пострадали водитель и три пассажира «Форда» – они получили травмы средней тяжести. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства инцидента.