Полиция разыскивает водителя, сбившего пешехода на Композиторов

Полиция разыскивает водителя, сбившего пешехода на Композиторов
Водителя ищут.Фото: pixabay
В Санкт-Петербурге у дома №15, корпус 2 по улице Композиторов произошло дорожно-транспортное происшествие.
Сотрудники полиции разыскивают водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП, сообщили 78.ru.
По информации из источника в правоохранительных органах, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала о смертельном ДТП на Мурманском шоссе возле съезда на КАД. Предположительно, погиб один человек. Пост сопроводили видео, на котором заметно, что минимум два автомобиля получили повреждения. На месте работают спасатели и медики.

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Полиция разыскивает водителя, сбившего пешехода на Композиторов
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