Пластический хирург раскрыл секрет молодого лица Пугачевой

Он напомнил поклонникам певицы о фильтрах, при помощи которых можно добиться таких потрясающих результатов на фото.

Об этом стало известно 29 января. Обо всем рассказала Лейла Еприкян в разговоре с «7 дней». Она, комментируя омоложение певицы Аллы Пугачевой, заявила, что в социальных сетях возможно все. Сейчас существуют фильтры, благодаря которым можно сделать свое лицо лучше, не прибегая к врачебным вмешательствам. Еприкян уверяет, что по обработанным снимкам нельзя сказать, делала ли Пугачева пластическую операцию. Она убеждена, что певица вряд ли ложилась под нож хирурга – скорее всего, она делала витаминные уколы и массаж лица.

Еприкян напомнила, что в таком почетном возрасте не рекомендуют делать пластику. Сама артистка не раз говорила, что ей запретили делать операции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пугачева с ярко-красной помадой заявила, что она опасна. Звезду поклонники узнали не сразу, некоторые даже начали сомневаться в подлинности аккаунта. Другие читатели принялись расхваливать Пугачеву.