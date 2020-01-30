В Ленобласти спасатели тушили пожар в частном доме

В Ленобласти спасатели тушили пожар в частном доме
Огонь потушили. Фото: pixabay.com

В Гатчинском районе Ленинградской области в городе Коммунар произошло ЧП. Все случилось вечером, 29 января.

Пожар произошел в доме. Огонь охватил площадь в 14 квадратных метров.

Сотрудники МЧС полностью ликвидировали возгорание к 22:35.

Информации о пострадавших нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в разбое на автозаправочных станциях. Он совершил два нападения в четверг, 9 января, на проспекте Народного Ополчения и на Кубинской улице в Московском районе. 11 января 29-летнего уроженца Карелии задержали сотрудники полиции.

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