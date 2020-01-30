Полиция разыскивает злоумышленников, которые подожгли авто в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошло ЧП. У дома №3, корпус 1, по улице Лидии Зверевой ночью, 28 января, загорелся автомобиль.
О случившемся сообщили в службы спасения, на место ЧП приехали сотрудники МЧС и полиции.
Fiat Doblo выгорел полностью, также пострадала стоящая рядом иномарка.
Водитель сгоревшего авто рассказал, что видел как двое неизвестных подожгли его автомобиль.
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, полиция разыскивает преступников
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП, участником которого стал автомобиль «Яндекс-Такси». По данным отдела пропаганды ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти, водители получили легкий вред здоровью. По словам свидетелей произошедшего, место дорожно-транспортного происшествия закидало осколками. Очевидцы рассказали также, что на месте аварии работали сотрудники полиции, МЧС, ДПС, а также бригада скорой помощи.