Полиция разыскивает злоумышленников, которые подожгли авто в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошло ЧП. У дома №3, корпус 1, по улице Лидии Зверевой ночью, 28 января, загорелся автомобиль.

О случившемся сообщили в службы спасения, на место ЧП приехали сотрудники МЧС и полиции.

Fiat Doblo выгорел полностью, также пострадала стоящая рядом иномарка.

Водитель сгоревшего авто рассказал, что видел как двое неизвестных подожгли его автомобиль.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, полиция разыскивает преступников