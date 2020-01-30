В Ленобласти ребенок выпал из окна

В Ленобласти ребенок выпал из окна
Мальчик был госпитализирован. Фото: pixabay

Вечером среды, 29 января, В городе Кудрово Всеволожского района Ленобласти произошло чп. Все случилось вечером, 29 января, на улице Каштановая.

12-летний ребёнок выпал из окна многоэтажного дома, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии, скорую вызвали очевидцы.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в разбое на автозаправочных станциях. Он совершил два нападения в четверг, 9 января, на проспекте Народного Ополчения и на Кубинской улице в Московском районе. 11 января 29-летнего уроженца Карелии задержали сотрудники полиции.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть ребенок чп
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти злоумышленник поджог квартиру знакомого: возбуждено уголовное дело
В Петербурге директор крупной компании-ритейлера ответит перед судом за ...
Центр современного искусства имени Сергея Курехина обещают достроить в 2021 году
У АЗС на Карпатской задержали жителя Колпино с килограммом наркотика
В Ленобласти ребенок выпал из окна
В Пушкине у маникюрши домушник похитил семь шуб и пальто
Поход в фитнес-клуб стоил петербурженке Lexus RX300 за 3 миллиона
Полиция разыскивает злоумышленников, которые подожгли авто в Петербурге