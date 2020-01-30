В Ленобласти ребенок выпал из окна

Вечером среды, 29 января, В городе Кудрово Всеволожского района Ленобласти произошло чп. Все случилось вечером, 29 января, на улице Каштановая.

12-летний ребёнок выпал из окна многоэтажного дома, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии, скорую вызвали очевидцы.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в разбое на автозаправочных станциях. Он совершил два нападения в четверг, 9 января, на проспекте Народного Ополчения и на Кубинской улице в Московском районе. 11 января 29-летнего уроженца Карелии задержали сотрудники полиции.