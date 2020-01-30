В Ленобласти злоумышленник поджог квартиру знакомого: возбуждено уголовное дело

В поселке Будогощь Киришского района произошло чп. Там в начале декабря случился квартирный пожар из-за поджога. стал результатом поджога.
Жильцы квартиры рассказали о случившемся заместителю руководителя СУ СКР по Ленинградской области на выездном приеме граждан.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом.
«По данным следствия, в ночь на 07 декабря 2019 года подозреваемый, разбив стекло в квартире первого этажа одного из домов в поселке Будогощь Киришского района Ленинградской области, где проживал его знакомый, бросил внутрь квартиры несколько бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью, в результате чего произошло возгорание. Довести свой преступный замысел до конца подозреваемый не смог, поскольку возгорание было своевременно ликвидировано», — рассказали в СУ СКР по Ленобласти.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в разбое на автозаправочных станциях.