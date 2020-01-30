В Ленобласти злоумышленник поджог квартиру знакомого: возбуждено уголовное дело

«По данным следствия, в ночь на 07 декабря 2019 года подозреваемый, разбив стекло в квартире первого этажа одного из домов в поселке Будогощь Киришского района Ленинградской области, где проживал его знакомый, бросил внутрь квартиры несколько бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью, в результате чего произошло возгорание. Довести свой преступный замысел до конца подозреваемый не смог, поскольку возгорание было своевременно ликвидировано», — рассказали в СУ СКР по Ленобласти.