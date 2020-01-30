Центробанк нашел в капитале «Невского банка» «дыру» больше двух миллиардов рублей

Центробанк нашел в капитале &#171;Невского банка&#187; &#171;дыру&#187; больше двух миллиардов рублей
Предположительно, "дыра" появилась из-за похищения этих средств. Фото: Google View

Центральный банк России выявил в капитале петербургского «Невского банка», у которого в декабре прошлого года отозвали лицензию, недостачу размером 2,7 миллиардов рублей.

Согласно отчету Центробанка РФ, бухгалтерский баланс рухнувшей кредитно-финансовой организации содержит «дыры» на сумму почти три миллиарда рулей. Материалы, составленные по итогу проверки опубликовали в четверг, 30 января.

Так, обязательства банковского учреждения составляли 2,99 млрд рублей, в то время как размер активов оценивается лишь в 286,6 млн рублей. Вероятно, в Центральном банке недосчитались именно тех 3 миллиардов, которые, предположительно, были похищены. Это и послужило причиной отзыва лицензии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что комитет по развитию транспортной инфраструктуры подал очередной иск к «Метрострою».

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