Центробанк нашел в капитале «Невского банка» «дыру» больше двух миллиардов рублей

Центральный банк России выявил в капитале петербургского «Невского банка», у которого в декабре прошлого года отозвали лицензию, недостачу размером 2,7 миллиардов рублей.

Согласно отчету Центробанка РФ, бухгалтерский баланс рухнувшей кредитно-финансовой организации содержит «дыры» на сумму почти три миллиарда рулей. Материалы, составленные по итогу проверки опубликовали в четверг, 30 января.

Так, обязательства банковского учреждения составляли 2,99 млрд рублей, в то время как размер активов оценивается лишь в 286,6 млн рублей. Вероятно, в Центральном банке недосчитались именно тех 3 миллиардов, которые, предположительно, были похищены. Это и послужило причиной отзыва лицензии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что комитет по развитию транспортной инфраструктуры подал очередной иск к «Метрострою».