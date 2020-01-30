Мишустин отдал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке в связи с эпидемией коронавируса в Китае

Мишустин отдал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке в связи с эпидемией коронавируса в Китае
На какой срок закрыли границу, не сообщается. Фото: pixabay.com

В качестве одной из мер по предотвращению распространения эпидемии коронавируса 2019-nCoV, начавшейся в Китае, будет закрыта российская граница на Дальнем Востоке.

Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр России Михаил Мишустин, он подписал постановление в четверг, 30 января. Об этом Мишустин сообщил членам правительства на рабочем заседании. По словам премьер-министра, о мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе будут информировать в полной мере.

На какой срок перестанет действовать граница с Китаем на Дальнем Востоке, неизвестно. Напомним, что не так давно в китайской провинции Ухань зародилась эпидемия неизвестного вируса. Заболевание стремительно распространилось не только по Китаю, но и другим странам мира. На сегодняшний день заражены более 6 тысяч человек, из них более 100 — умерли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, когда распространение коронавируса пойдет на спад.

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