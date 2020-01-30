МЧС раскрыл причину обрушения здания корпуса ИТМО в феврале 2019 года

Перекрытия в здании ИТМО на улице Ломоносова обрушились с первого по пятый этаж. Фото: Baltphoto

Перекрытия в здании ИТМО на улице Ломоносова обрушились с первого по пятый этаж. Фото: Baltphoto

В Министерстве чрезвычайных ситуаций объяснили, что причиной обрушения перекрытий в здании ИТМО в феврале прошлого года стали нарушения, допущенные во время проведения строительных работ.

Об этом рассказал глава управления МЧС по Петербургу Алексей Аникин. Как выяснилось, во время стройки рабочие не соблюдали множество правил безопасности и требований к проведению строительных работ. При этом руководство ИТМО отрицало аварийное состояние корпуса института.

Напомним, что перекрытия в образовательном учреждении на улице Ломоносова, 9А, обрушились 19 февраля 2019 года. К счастью, обошлось без пострадавших. Тем не менее, из здания экстренно эвакуировали 86 человек. Предварительной версией была чрезмерная нагрузка на конструкции из-за складирования стройматериалов.

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