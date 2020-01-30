Американца арестовали в Петербурге за проникновение в метро

Он будет думать над своим поведением на протяжении пяти дней.

Об этом стало известно сегодня, 30 января. Обо всем сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Мировой судья судебного участка №154 Петроградского района вынес приговоры гражданам России и Америки, которые незаконно проникли в вентиляционный киоск метрополитена рано утром 30 января. Они взломали решетку и проникли внутрь, уверены в подземке. Сами же арестованные уверяют, что она была открыта и проникли они внутрь из любопытства.

Их задержали, так как поступок был квалифицирован как административное правонарушение. Оба приятеля проведут за решеткой пять суток.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге должник по алиментам пойдет под суд за сокрытие арестованной коллекции монет.