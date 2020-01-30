Опубликована информация о зарплате Медведева в Совбезе РФ

Он будет получать почти 620 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 30 января. Обо всем сообщается на интернет-портале правовой информации. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев будет получать в месяц более 618 тысяч рублей.

Напоминаем, что до этого Медведев был премьер-министром, но правительство было распущено. Путин отметил, что не может просто так отпустить коллегу и готов взять его на новую должность – даже если ее придется придумать и ввести соответствующие изменения в закон.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков назвал причину отставки правительства Медведева. Он подчеркнул, что для решения задач, поставленных Путиным, необходимо правительство с максимальной эффективностью, максимальной динамикой и гибкостью в работе.