Плющенко шокирован рассказом предполагаемой любовницы

Женщина заявила, что она встречалась с фигуристом, сам спортсмен клянется, что даже не помнит ее.

Об этом стало известно 30 января. Обо всем сообщает издание «СтарХит». Финалистка шоу «Народный артист» Марина Девятова рассказала о своих особенных отношениях с фигуристом Евгением Плющенко в одном из интервью. После этого распространилось мнение, что спортсмен изменял своей супруге Яне Рудковской. Фигурист, комментируя слухи, подчеркнул, что ничего не знает о женщине. Он допускает, что мог с ней случайно увидеться и поздороваться с ней, но ни о каком романе речи и быть не может.

«Скорее всего, ей привиделось, но выдавать желаемое за действительное…Тем более, именно в это время я начал встречаться с Яной»,

— поделился Плющенко.

Напоминаем, что это не первый раз, когда фигуриста обвиняют в неверности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Рудковская и Плющенко сняли обручальные кольца. Звездная пара вместе с сыном Александром пришла на программу Ивана Урганта «Вечерний Ургант» на «Первом канале», чтобы рассказать о премьере своего нового проекта, мюзикла «Золушка», главную роль в котором исполнит Плющенко.