Мама Бузовой призналась, что вскипятила рыбок звезды

Мама Бузовой призналась, что вскипятила рыбок звезды
Ольга Бузова всегда была сильной личностью. Фото: instagram.com/buzova86

Ирина вспомнила о том, как растила певицу.

Об этом стало известно 30 января. Обо всем Ирина Александровна рассказала в интервью «Комсомольской правды». Она призналась, что певица и телеведущая Ольга Бузова всегда была активной и яркой личностью. Девочка хорошо училась и везде все успевала. При этом над ней потешались одноклассники, а мама с папой всегда были с ней строги. Однажды Ирина случайно вскипятила аквариумных рыбок звезды, но Бузова простила маму и не держала на нее зла.

«Бойкот одноклассников, психологический террор взрослых — она все выдержала. Так что теперь все комментарии хейтеров и любой негатив в СМИ для нее, как детский лепет»,

— заявила мама певицы.

Она подчеркнула, что порой Бузова плачет, но после утирает слезы и снова идет в бой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова похвасталась дорогими подарками от друзей. Певица до сих пор отмечает свой день рождения, хотя праздник состоялся еще десять дней назад.

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