Звезда «Голоса» Наташа Стюарт неожиданно скончалась

Певица болела раком и умерла в 43 года.

Об этом стало известно 30 января. Обо всем сообщает The Sun. Певица Наташа Стюарт боролась с раком, но скончалась, несмотря на все усилия врачей. Звезде было всего 43 года, так что ее смерть стала для многих неожиданной новостью.

Напоминаем, что артистка всю свою жизнь занималась музыкой. В 2019 году она приняла участие в австралийской версии телешоу «Голос» и сразу же полюбилась жюри и телезрителям. Комментируя кончину Стюарт, ведущая программы написала в социальных сетях, что будет скучать по красоте, таланту и увлеченности певицы. Она назвала артистку «путеводной звездой».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жительница Австралии умерла на конкурсе по поеданию бисквитов. У женщины во время конкурса произошел эпилептический припадок, ей оказали первую медицинскую помощь, но спасти ее не удалось.