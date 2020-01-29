Жительница Австралии умерла на конкурсе по поеданию бисквитов

В Австралии конкурс по поеданию бисквитов закончился трагедией – прямо во время соревнований умерла 60-летняя женщина.

Несчастный случай произошел в городе Херви-Бей во время празднования Дня Австралии, портал 9New. У женщины во время конкурса произошел эпилептический припадок, ей оказали первую медицинскую помощь, но спасти ее не удалось. Врачи были вынуждены констатировать смерть.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Китае умерла студентка, которая на протяжении пяти лет ела только рис и маринованные перцы чили. Она скончалась от истощения.