В Китае умерла студентка, которая пять лет питалась рисом и чили

В Китае умерла студентка, которая на протяжении пяти лет ела только рис и маринованные перцы чили. Она скончалась от истощения, пишет издание South China Morning Post.

Девушка росла без родителей. Студентка и ее брат жили у дяди с тетей. Из-за финансовых трудностей девушка пять лет питалась рисом и маринованным перцем чили, что привело к истощению: она весила около 22 килограммов. На это обратила внимание общественность, но собранных денег оказалось недостаточно. В октябре прошлого года у студентки диагностировали проблемы с сердцем и почками.

Врачи не смогли спасти девушку. Она умерла 13 января.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ходе наблюдения им также удалось выяснить, что чаще всего люди, заболевшие анорексией, могут иметь и другие психические заболевания: депрессию, тревожность или шизофрению. При лечении нужно применять комплексный подход, иначе добиться результатов невозможно.