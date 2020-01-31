Названа новая причина разводов в России

Эксперты рассказали, что несерьезное отношении к браку и инфантильность стали популярными причинами разводов в России.

«В более молодых семьях появляется и относительно новая причина разводов – инфантильность или отсутствие обязательств за семью», — сказала завлабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова, сообщает РИА «Новости».

Более давней причиной она назвала «финансовую составляющую жизни семьи». Среди причин разводов также встречаются нежелание идти на компромиссы и вмешательство со стороны родственников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дагестанская свадьба побила два мировых рекорда. Свадьба прошла в Дербенте – на ней гуляли 30 пар, которые решили отметить торжество одновременно. Поздравить молодожён пришли более десяти тысяч гостей – например, супружеская пара, состоящая в браке уже 60 лет.