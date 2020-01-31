Медикам в отдаленных селах Ленобласти повысили единовременные выплаты

Медикам в отдаленных селах Ленобласти повысили единовременные выплаты
Врачам и фельдшерам повысят единовременные выплаты. Фото: pixabay

Власти Ленинградской области увеличили размер единовременных денежных выплаты медикам, работающим в глубинках региона. Соответствующее постановление подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

С 2020 года размер единовременной выплаты для врачей, переехавших в отдаленное село или поселок, будет повышено с одного до полутора миллионов рублей. Выплата для фельдшеров будет увеличена с 500 до 750 тысяч рублей.

Медики также получат возможность переехать в служебное жилье, которое впоследствии могут передать в собственность.

Областные власти предполагают, что данные меры позволят снизить дефицит медиков в отдаленных районах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин поручил освободить медиков от уголовной ответственности за потерю лекарств.

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