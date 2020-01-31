Кроссовер влетел в ограждение на съезде с ЗСД и снес дорожный знак

Рано утром 31 января на съезде с ЗСД на Екатерингофку произошло ДТП. По словам очевидцев, водитель кроссовера врезался в ограждение и сбил дорожный знак.

«Кроссовер поймал «чемодан» на съезде с ЗСД на Екатерингофку заодно завалив знак», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

По предварительной информации, водитель не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водитель арендованного автомобиля сервиса «Яндекс. Драйв» врезался в столб в Коломягах. По неизвестным причинам транспортное средство развернуло во Мгинском переулке.