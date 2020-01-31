Роспотребнадзор предложил продлить отпуск сотрудникам из Китая

Роспотребнадзор предложил работодателям продлить отпуск своим сотрудникам из Китая в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

«В случае наличия работников-граждан КНР, находящихся в настоящее время в отпуске на территории КНР, продлить их отпуск до особого распоряжения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Россию болезнь может попасть уже в феврале. Специалисты подведомственного Минздраву НМИЦ ФПИ считают такой риск высоким. По их мнению, распространению вируса мог значительно способствовать китайский Новый год (25 января), после которого жители КНР традиционно уезжают на отдых.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV, начавшаяся в китайском городе Ухань в декабре прошлого года, охватывает все новые регионы мира. Власти многих стран и бизнес, дабы не допустить распространения эпидемии, отменяют мероприятия самого разного характера. Россия — не исключение. Распоряжением правительства 16 пропускных пунктов на границе России с Китаем на Дальнем Востоке будут закрыты с полуночи по местному времени 31 января.

Под угрозой переноса оказался Российский инвестиционный форум в Сочи, запланированный на 12–14 февраля.

Несколько тысяч граждан Китая, приезжающих в Северную столицу в организованных туристических группах, отменят поездку. Китайцы должны были воспользоваться безвизовым режимом для въезда в страну. Речь идет примерно о семи тысячах человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в качестве одной из мер по предотвращению распространения эпидемии коронавируса 2019-nCoV, начавшейся в Китае, будет закрыта российская граница на Дальнем Востоке. Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр России Михаил Мишустин, он подписал постановление в четверг, 30 января. Об этом Мишустин сообщил членам правительства на рабочем заседании. По словам премьер-министра, о мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе будут информировать в полной мере.