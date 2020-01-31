В трех партиях мандаринов из Марокко нашли опасные личинки

Мандарины не прошли фитосанитарный контроль. Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Мандарины не прошли фитосанитарный контроль. Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

В январе в морском порту Петербурга проверили более 28 тыс. тонн свежих клементинов и мандаринов. Часть из них оказалась зараженной.

Зимой цитрусовые в России пользуются повышенным спросом. Из Марокко и Пакистана в Петербург прибыло 17,5 тыс. тонн клементинов и 11,2 тыс. тонн мандаринов.

Грузы прошли карантинный фитосанитарный контроль, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Нарушения нашли в трех партиях мандаринов из Марокко весом 125,8 тонн.

В них были обнаружены личинки средиземноморской плодовой мухи. Вредитель этот опасен более чем для 200 видов растений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в морском порту Петербурга задержали 17,4 тонн свежих помело из Китая. Во время контроля груза на дне контейнера обнаружили живые пупарии насекомых.