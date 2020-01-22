В морском порту Петербурга задержали 17 тонн свежих помело из Китая

В Россию запретили ввоз 17,4 тонн свежих помело из Китая. Цитрусовые задержали в морском порту Петербурга.

Во время контроля груза на дне контейнера обнаружили живые пупарии насекомых, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Пупарии проверили в ветеринарной лаборатории. Исследования подтвердили наличие в грузе карантийных особей — мнгоядной мухи-горбатки.

«Данное выявление стало первым случаем обнаружения многоядной мухи-горбатки при ввозе помело Россельхознадзора», — отметили в пресс-службе.

Ввоз груза в Россию был запрещен.

Напомним, в январе 2020 года в Россию ввели временные ограничения на поставку цитрусовых из Китая. Причиной этого стало неоднократное обнаружение в грузах карантинных особей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург завезли 120 тонн мандаринов и клементинов, зараженных личинками средиземноморской плодовой мухи.