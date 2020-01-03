Петербуржцев спасли от 120 тонн мандаринов с личинками мух

Петербуржцев спасли от 120 тонн мандаринов с личинками мух
Мандарины обезопасили для растений. Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора

В общей сложности, в преддверии новогодних праздников в Северную столицу завезли 30 тысяч тонн мандаринов и клементинов. Из них 120 тонн оказались опасными.

Россельхознадзор не пропустил на прилавки петербургских магазинов 120 тонн мандаринов, зараженных личинками средиземноморской плодовой мухи, рассказали в пресс-службе ведомства в пятницу, 3 января. Найденные вредители чрезвычайно опасны для 200 видов плодовых растений.

Факт заражения подтвердили результаты исследований, проведённых специалистами ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория». Все мандарины, не прошедшие проверку, подвергли процедуре обеззараживания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как правильно выбирать главный новогодний фрукт. В первую очередь, нужно внимательно осмотреть форму и цвет мандаринов.

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