Эксперты рассказали, как нужно правильно выбирать мандарины

Эксперты рассказали, как нужно правильно выбирать мандарины
Их цвет должен быть оранжевый или оранжево-красный. Фото: Pixabay

При выборе мандаринов нужно в первую очередь обратить внимание на их форму и цвет. Об этом рассказали специалисты Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, сообщает РИА «Новости».

Их цвет должен быть оранжевый или оранжево-красный. При этом черных пятен быть не должно.

Если мандарин проминается пальцем, то это признак того, что он может быть гнилым.

Самые распространенные сорта мандаринов— тенжерины, клементины, минеолы и мандарины «сатсума».

Мандарины можно хранить до четырех недель при температуре от трех до восьми градусов по Цельсию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что испанские ученые из Университета Валенсии рассказали, что в мандаринах содержится особый пигмент. Его отличительным свойством является то, что он помогает уменьшить жировые накопления на третью часть.

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