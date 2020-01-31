В Петербурге мужчину осудили за попытку избить полицейского

В Приморском районном суде Санкт-Петербурга огласили приговор в отношении Артема Гокинаева. Мужчина применил насилие в отношении представителя власти. Свою вину он признал.

Все случилось летом 2019 года. Полицейский приехал на вызов к дому на Богатырском проспекте, где обвиняемый в нетрезвом состоянии нарушал общественный порядок. Мужчина стал оскорблять полицейского, а затем попытался его ударить. После этого мужчина бросил в полицейского табурет, но тот успел увернуться.

Мужчина был осужден на 1 год и 2 месяца.