В Петербурге мужчину осудили за попытку избить полицейского

В Петербурге мужчину осудили за попытку избить полицейского
Мужчину задержали. Фото:pixabay.com

В Приморском районном суде Санкт-Петербурга огласили приговор в отношении Артема Гокинаева. Мужчина применил насилие в отношении представителя власти. Свою вину он признал.

Все случилось летом 2019 года. Полицейский приехал на вызов к дому на Богатырском проспекте, где обвиняемый в нетрезвом состоянии нарушал общественный порядок. Мужчина стал оскорблять полицейского, а затем попытался его ударить. После этого мужчина бросил в полицейского табурет, но тот успел увернуться.

Мужчина был осужден на 1 год и 2 месяца.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что за сутки на дорогах Петербурга пострадалисемь человек. В городе зафиксировано порядка 334 ДТП. Среди участников ДТП погибших не оказалось, однако травмы получили семь человеке, в том числе двое детей, сообщили в управлении ГИБДД в социальной сети «ВКонтакте».
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