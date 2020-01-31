Пять человек погибли при взрыве на заводе в Орловской области

На заводе в городе Мценске Орловской области 31 января произошел взрыв. Жертвами происшествия стали пять человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Взрыв раздался на территории ООО «Завод профессионального оборудования». В строящемся производственном помещении произошел хлопок скопившихся лакокрасочных материалов, сообщает Следственное управление СК РФ по Орловской области.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли пять человек. Трое получили травмы.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда. Расследование продолжается. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как уточнили в МЧС, под завалами обрушившегося здания никого не нашли. Аварийно-спасательные работы на месте взрыва завершились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти при взрыве в цеху Кингисеппского машиностроительного завода погиб мужчина.