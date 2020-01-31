В Ленобласти популяция зайцев-русаков оказалась под угрозой

Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив «Тусай» включили в реестр недобросовестных поставщиков, сообщили в региональном управлении ФАС.

Данный кооператив победил в аукционе на поставку зайца-русака для ГБУ ЛО «Сосновское государственно опытное охотничье хозяйство». Согласно условиям контракта, кооператив должен был поставить полсотни здоровых и упитанных зайцев-русаков возрастом от пяти до семи месяцев.

Изначально предполагалось, что зайцы будут отпущены на волю для поддержания популяции куропаток и сородичей.

Однако, заказчик так и не получил поставку, в результате чего произошло расторжение контракта в одностороннем порядке.

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