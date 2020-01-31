Под Литейным мостом три иномарки столкнулись в ДТП

В Санкт-Петербурге под Литейным мостом случилось дорожно-транспортное происшествие. В аварии столкнулись три автомобиля.

«Трио» под Литейным мостом, в сторону гостиницы Санкт-Петербург…», — сообщили очевидцы аварии в сообществе «ДТП И ЧП Санкт-Петербург».

По фотографиям с места происшествия заметно, что машины получили повреждения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с автобусом и трамваем. Транспортные средства испортили утро горожанам, которые спешили на работу. Авария случилась сегодня утром на съезде с моста к станции метро «Приморская». По словам очевидцев, транспортные средства были наполнены пассажирами.