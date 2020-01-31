Музей-усадьба Репина будет временно закрыт

Музей-усадьба Репина будет временно закрыт
Музей. Фото: Музей Академии Художеств в vk.com

Филиал «Музей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты» будет закрыт 3 февраля в связи с производственной необходимостью на основании приказа директора ФГБУК НИМ РАХ N 03/ОД от 28.01.2020.

Посетить музей снова станет возможным 13 марта, сообщили в сообществе Музея Академии Художеств во «ВКонтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская администрация разместила на своем сайте материалы к публичным слушаниям, которые посвящены новому вестибюлю станции метро «Василеостровская». Согласно данным, опубликованным на сайте Смольного, здание второго вестибюля «Василеостровской» будет размещено на 11-й линии В.О., между домами №30 и 40.

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