Петербуржцам показали, где будет находиться второй вестибюль «Василеостровской»

Петербуржцам показали, где будет находиться второй вестибюль &#171;Василеостровской&#187;
Проект размещения второго вестибюля "Василеостровской". Фото: gov.spb.ru

Петербургская администрация разместила на своем сайте материалы к публичным слушаниям, которые посвящены новому вестибюлю станции метро «Василеостровская».

Согласно данным, опубликованным на сайте Смольного, здание второго вестибюля «Василеостровской» будет размещено на 11-й линии В.О., между домами №30 и 40.

Последний день публичных слушаний состоится 22 февраля. Петербуржцы могут поделиться своим мнением по поводу проекта посредством электронной почты до 13 февраля.

Согласно предположениям, пропускная способность второй «Василеостровской» составит почти 60 тысяч пассажиров в сутки. На станции глубиной в 55,6 метров будут работать четыре эскалатора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новые станции «зеленой» и «фиолетовой» линий метро в Петербурге построят к 2025 году.

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