Новые станции «зеленой» и «фиолетовой» линий метро в Петербурге построят к 2025 году

В 2020 году Смольный объявит два конкурса на подготовку территорий строительства новых станций метро «зеленой» и «фиолетовой» веток.

Как сообщает «Коммерсантъ», строительство участка метрополитена от станции «Беговая» до станции «Зоопарк» оценивается в более чем 42 млрд рублей, а участок от «Комендантского проспекта» до «Шуваловского проспекта» хотят построить за 22 млрд рублей.

После одобрения экспертизы по проектной документации петербургские власти намерены объявить конкурсы на выполнение строительных работ на Невско-Василеостровской линии, протяженность которой составляет 4,6 км, а также на Фрунзенско-Приморской линии протяженностью 2,8 км.

Планируется, что новые станции «зеленой» ветки — «Яхтенная» и «Зоопарк» — откроют в 2025 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербургский метрополитен рассказал, почему машинисты не ждут пассажиров.