Два человека в России заразились коронавирусом

Два человека в России заразились коронавирусом
В России выявили коронавирус. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В России выявлены первые два случая заражения коронавирусом 2019-nCoV. Оба заболевших — граждане Китая.

Первый случай зафиксирован в Забайкальском крае, второй — в Тюменской области. Об этом сообщила вице-премьер РФ и глава оперативного штаба по прудпреждению и распространению коронавируса Татьяна Голикова.

«Они находятся под жестким наблюдение, изолированы, им оказывается необходимая помощь», — приводит её слова «ТАСС».

Число заболевших по последним данным превысило 9,5 тыс. человек. Более 200 из них скончались. В зоне риска пожилые люди.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV началась в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Случаи заражения подтвердили в 20 странах, включая США, Таиланд, Японию, Францию, Финляндию, Германию, Австралию, Непал, ОАЭ и Филиппины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала коронавирус чрезвычайной ситуаций международного значения.

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